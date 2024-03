VIDEO. Cum se votează în Rusia: Soldații verifică alegătorii unde pun ștampila Imagini incredibile continua sa apara de la secțiile de vot din Rusia. La o secție de vot, soldați inarmați, cu cagula pe fața, intra pur și simplu in cabina de vot și se uita peste umarul alegatorului sa vada unde pune ștampila. Clipul video a fost inregistrat intr-o secție de vot din Rusia, iar cel […] The post VIDEO. Cum se voteaza in Rusia: Soldații verifica alegatorii unde pun ștampila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

