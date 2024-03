Stiri pe aceeasi tema

- Imagini surprinse joi dupa-amiaza in Valle d’Aosta, in Alpii italieni, arata cum pasagerii dintr-o instalatie de telescaun sunt zguduiti violent de rafale de vant extrem de puternice, relateaza Le Figaro citat de news.ro. Vantul s-a intetit pe neasteptate la Breuil-Cervinia, in Alpii italieni, iar schiorii…

- Imagini surprinse joi dupa-amiaza in Valle d'Aosta, in Alpii italieni, arata cum pasagerii dintr-o instalatie de telescaun sunt zguduiti violent de rafale de vant extrem de puternice, relateaza Le Figaro citat de news.ro.

- Vantul a inceput sa sufle violent joi dupa-amiaza la Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, in Alpii italieni, iar pasagerii instalației de telescaun au fost surpinși in bataia rafalelor la inalțime, relateaza publicația franceza Le Figaro, citata de News.ro. Viteza vantului a crescut brusc de la la 20-30…

- Imagini surprinse joi dupa-amiaza in Valle d’Aosta, in Alpii italieni, arata cum pasagerii dintr-o instalatie de telescaun sunt zguduiti violent de rafale de vant extrem de puternice, relateaza Le Figaro. ???????? ????️ Parece que hay algo de viento en la estacion de esqui del valle de Aosta ???? Cualquier…

- Sindicatul Europol a facut publice primele imagini cu momentul in care un politist din Arges a fost lovit intentionat de un sofer pe care incerca sa il testeze daca a consumat droguri. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede cum agentul este agatat pur si simplu de masina si este tarat…

- Doi barbați i-au injurat și amenințat, noaptea trecuta, pe polițiști chiar in sediul Poliției Municipiului Tg-Jiu, dupa ce oamenii legii intervenisera la un apel. Unul dintre cei doi barbați ar fi lovit un polițist și a fost condus la sediul unitații de poliție, iar aici a inceput scandalul. Scenele…

- Lacul Balaton, cunoscut sub numele de „Marea Ungariei”, a suferit o transformare captivanta, deoarece vanturile puternice au facut ca apele sale sa se reverse pe zonele de coasta, creand formațiuni de gheața incantatoare. Imagini uluitoare care surprind acest fenomen au fost impartașite pe pagina de…