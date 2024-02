VIDEO. Scandal la Spitalul Județean Botoșani. Copii tratați printre gândaci O femeie internata cu copilul in Spitalul Judetean „Mavromati” din Botosani a filmat gandaci mergand pe peretii saloanelor si sustine ca pe la ferestrele unitații medicale intra aerul rece de afara. In imaginile postate de femeie pe Facebook se vede cum pe faianta dintr-un salon de spital, dar si pe tocurile ferestrelor umbla gandaci. Clipul […] The post VIDEO. Scandal la Spitalul Județean Botoșani. Copii tratați printre gandaci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

