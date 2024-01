Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, dat afară cu scandal din sediul de partid. Ce spune conducerea USR Europarlamentarul Vlad Gheorghe a postat pe Facebook, imagini de la sediul USR in care nu a fost lasat de paznici sa intre in sediul partidului USR, pentru ca „nu figureaza ca membru activ”. Conducerea USR a transmis ca raspuns la postarea politicianului ca Vlad Gheorghe „știa ca nu are drept de vot și acces in […] The post Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, dat afara cu scandal din sediul de partid. Ce spune conducerea USR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru…

- Andrei Baciu și-a anunțat luni, intr-o postare pe Facebook, demisia de la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu puțin timp inainte de a da explicații la DNA, in dosarul vaccinurilor. „Astazi ma adresez voua cu sufletul deschis și cu credința nestramutata in valorile onoarei și integritații.…

- Sindicatul polițiștilor Europol a postat pe Facebook o fotografie ce pare ireala cu o mașina de poliție abia scoasa din service. Europol menționeaza ca aproape o jumatate din autospecialele structurilor de ordine publica ale poliției nu circula din cauza defecțiunilor. Sindicaliștii au postat ironic…

- Ioana Mihaila, fostul ministru USR al Sanatații, a declarat vineri, la sediul DNA, ca a avut de ales intre a avea vaccinuri sau a nu avea deloc vaccinuri. Fostul ministru USR al Sanatații a fost la DNA pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile din dosarul achiziției de vaccinuri anti-coronavirus.…

- Vasile Bleotu, fost deputat PSD și director financiar in Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), folosește doua conturi de Facebook pentru a promova propaganda Rusiei și mesaje eurosceptice. La inceputul acestei luni, Bleotu a participat la o recepție organizata de Ambasada Federației Ruse…

- Un leu care a fugit de la circ s-a plimbat sambata pe strazile orasului italian Ladispoli, anuntul referitor la prezenta leului fiind facut chiar de primarul localitatii, intr-o postare pe Facebook. Leone scappato dal circo a Ladispoli, panico in citta. Il sindaco: «Non uscite di casa». Povero amore.…

- Elena Lasconi a publica, pe pagina sa de Facebook, un anunț in care cere votul membrilor USR pentru retragerea sa de pe listele partidului la alegerile pentru Parlamentul European. Fiica Elenei Lasconi, Oana, este furioasa dupa declarațiile mamei sale care a afirmat ca a votat la Referendumul pentru…

- The European data regulator has agreed to extend a ban on “behavioural advertising” on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area, Norway‘s data regulator said late on Tuesday, according to Reuters. The ban on such advertising, which targets…