- Sefa Sectiei ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon din Bucuresti, Florina Pompilian, afirma, sambata, ca a revenit in unitate dupa o absenta de cinci ani si a gasit o sectie dezbinata si abia functionala, dupa ce 50 de cadre au plecat intr-un singur an. Oamenii au acuzat presiuni psihice care i-au determinat…

- Profesorul de Geografie din Bucuresti acuzat ca are o relație cu o eleva a fost reținut pentru viol. Politistii au fost sesizati de catre directorul institutiei de invatamant, dupa ce imagini cu eleva si profesorul au aparut pe o retea de socializare. ”Astazi, 12 aprilie 2024, politisti din cadrul Directiei…

- Fiica unui pacient mort la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti a dezvaluit, vineri, ce s-a intamplat cu tatal ei in perioada in care a fost internat pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). La Spitalul Sfantul Pantelimon au inceput sa vina rude ale pacienților morți in perioada 4-7 aprilie…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. El planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal frontiera.…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost votat, vineri, din a patra incercare. Proiectul a fost aprobat, in unanimitate, cu 51 de voturi „pentru”. Consilierii generali ai Capitalei au votat in unanimitate proiectul de buget al municipiului Bucuresti, dupa ce mai multe amendamente propuse de consilieri de…

- Pe pagina de Facebook a unui fost polițist din Sibiu, Marian Raduinea, a aparut o inregistrare audio in care procurorul Tribunalului Sibiu, Eugen Stoina, recunoaște ca a comis un accident rutier aflandu-se baut la volan, relateaza Turnul Sfatului. ”Am fost cascat și am dat in unul. Eu presupun, tu ești…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) a anunțat, vineri, pe Facebook, ca l-a reclamat pe Marcel Ciolacu la Consiliul Național pentru Combatarea Discriminarii dupa ce premierul a declarat ca sute de mii de romani și-au luat anul trecut concedii medicale ”pentru ca ne-a durut spatele”, ”am stranutat și…