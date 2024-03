Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa intre in competitie pentru functia de secretar general al NATO. Tot astazi, Iohannis a anunțat ca nu intentioneaza sa isi scurteze mandatul de sef al statului. ”am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar General al NATO. Imi asum aceasta…

- Mai multi membri si parlamentari USR au protestat, vineri, in fata fostului sediu al PNL din Bulevardul Aviatorilor 86, imobil care este renovat de RA-APPS, transmite Agerpres. G4Media a scris ca vila este renovata cu 9 milioane de euro de guvern pentru a deveni vila de protocol a lui Klaus Iohannis…

- Romania a trimis o notificare formala catre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) cu privire la intenția actualului președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, de a candida la funcția de secretar-general al organizației. Notificarea oficiala trimisa de Romania celorlalte țari membre NATO cu…

- Gafa in primul discurs public al lui Klaus Iohannis pe 2024. Seful statului a pronuntat gresit numele statului Chile, in timp ce trecea in agenda vizitele sale efectuate in 2023 pe continetul sud-american. In primul sau discurs public din 2024, Klaus Iohannis a trecut in agenda vizitele efectuate in…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, a postat, luni, pe Facebook ca „democrația cu epoleți construita de Klaus Iohannis, PSD și PNL iși arata acum adevarata fața”, iar incidentul cu Angi Șerban, care a fost ridicata de Poliție pentru o postare pe Facebook, este un „exemplu clar al modului in…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…

- Klaus Iohannis a fost luat cu asalt pe Facebook, primind sute de comentarii, majoritatea critice, dupa mesajul pe care l-a postat prin care solicita gasirea „de urgența” a cauzelor care au dus la tragedia din Odorheiu Secuiesc, incident soldat cu moartea unui baiat de 17 ani și ranirea altor trei fete,…