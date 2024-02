Stiri pe aceeasi tema

- Natalitatea se prabușește in Romania. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Deja acest trend s-a accentuat in ultimii ani și pe fondul sprijinului redus oferit de stat parinților. Mulți parinți care…

- Poliția din Vorarlberg a oprit doua bande internaționale de hoți. Cele doua grupari, care acționau independent una de cealalta, ar fi furat bunuri de consum de mare valoare, precum parfumuri și bauturi alcoolice, in toata Austria și in Germania. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost reținute.…

- Celebritațile cel mai bine imbracate au furat lumina reflectoarelor, seara trecuta in Los Angeles, la Globurilor de Aur 2024. Covorul roșu din acest an a prezentat o gama uimitoare de alegeri de moda care au lasat o impresie de durata asupra participanților și a telespectatorilor deopotriva. Pe masura…

- Anul trecut, numarul cazurilor de copii tratați pentru dependența de droguri a explodat. De trei ori a crescut numarul acestora fața de 2022 și de cinci ori fața de 2021. Medicii de la Spitalul Obregia spun ca anul trecut au asistat la o creștere alarmanta a numarului de minori aduși la urgențe dupa…

- UPDATE : Salvamont Romania anunța ca cei patru copii au fost gasiți și recuperați de salvamontiști. Din fericire, aceștia nu au probleme medicale. Ei au fost coborați la baza partiei, de unde au fost preluați de catre parinți. Știre inițiala: Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru…

- Aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice si pentru baterii de stocare, dar si pentru cresterea eficientei energetice a caselor. Noul program pentru panouri fotovoltaice se va derula in paralel cu cel al AFM – ”Casa Verde Fotovoltaice”…

- Beyonce a fost acuzata ca a furat unele dintre cele mai atragatoare ținute din turneul sau de succes, Renaissance Tour. Artistul japonez Hajime Sorayama a susținut pe Instagram ca diva in varsta de 42 de ani și-a insușit unul dintre modele lui pentru un costum metalic și o casca pe care le-a purtat…