- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 13 Politie au retinut, pe 14 martie, doua persoane, o femeie si un barbat, in varsta de 24, respectiv 26 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal de furt, prejudiciul fiind de peste 14.250 de lei. In…

- O femeie de 50 de ani, contabila la o agenție de turism a fost pusa sub control judiciar pentru ca și-ar fi insușit aproximativ 2.600.000 de lei, prin intocmirea unor ordine de plata catre diverși furnizori ai societații și inlocuirea contului IBAN al acestora cu IBAN-ul personal. „La data de 14…

- Capitala Poloniei, Varsovia, va cheltui 117 milioane de zloti (30 de milioane de dolari) in urmatorii doi-trei ani pe adaposturi antiaeriene si alte masuri de securitate, a anuntat miercuri primarul orasului. Desi Polonia, stat membru al NATO, si-a asigurat cetatenii ca apartenenta sa la alianta militara…

- Ministerul Muncii anunța, joi, ca s-a finalizat baza de date cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente. In perioada urmatoare, 2.537.758 de carduri vor fi alimentate. In acest an, banii vor intra in 6 tranșe, prima fiind in februarie, iar urmatoarea in luna aprilie. ”Agenția Naționala pentru…

- O brigada a politiei peruviene, avand in componenta un agent costumat in urs de plus, a simulat o vizita romantica marti, de Ziua Indragostitilor, pentru a aresta doua femei care faceau parte dintr-o banda de traficanti de droguri din Lima, scrie Agerpres. Agentii sub acoperire descoperisera ca cele…

- 10 hoți inarmați cu Kalașnikov au atacat un convoi care transporta valori importante in Sardinia și au luat cu 4 milioane de euro, scrie presa italiana. Attacco tipo Narcos. La nuova frontiera sarda, armi, diversi arsenali, commandos in pieno giorno.https://t.co/b4JF7GehSJ — Ferula✴️ (@Ferula18) January…

- Ortodocsii il sarbatoresc, duminica, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos. Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor…

- Detinutul de la Penitenciarul Rahova care a evadat, pe 11 decembrie, la intoarcerea de la punctul de lucru, fugind din duba penitenciarului ce staționa la semafor, a fost prins, vineri seara, intr-o localitate din Argeș. „La data de 28 decembrie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție…