- Florin Salam a fost retinut de polițiști pentru 24 de ore! Polițiștii din Capitala au facut, in aceasta dimineața, percheziții acasa la Florin Salam, dar și in alte locații, in dosarul de inșelaciune in care cantarețul este acuzat ca a luat bani de la oameni, dar nu a mers la evenimente. ”Astazi, 14…

- Doi borbați au furat in luna ianuarie un ATM de bitcoin din București. Unul dintre ei a fost prins la scurt timp, insa al doilea a reușit sa paraseasca țara. Nu pentru mult timp, pentru ca a luat decizia de a se intoarce in țara, fiind „ridicat” din aeroport de polițiști in cursul zilei de luni, 26…

- Un barbat care a furat seiful restaurantului de la care fusese concediat a fost prins pe aeroport, in timp ce incerca sa fuga din tara. Barbatul, un imigrant de 35 de ani din Sri Lanka, a fost concediat de la un restaurant Mesopotamia, dintr-un mall din București. Dupa o luna, el a spart seiful restaurantului…

Un imigrant din Sri Lanka a fost concediat de la un restaurant Mesopotamia, dintr-un mall din București. Dupa o luna, barbatul de 35 de ani a spart seiful restaurantului și a furat 19.600 de lei, iar apoi a incercat sa fuga in Sri Lanka, dar a fost prins pe aeroport, ne-au precizat surse judiciare.

- Doi bucureșteni de 29 și 45 de ani au fost reținuți de politiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigații Criminale – Sector 2, fiind cercetați pentru furt calificat și punerea in circulație a unui autovehicul cu

- La data de 25 ianuarie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in Municipiul București, intr-un dosar penal de distrugere in forma continuata.„In fapt, la data de 27 decembrie 2023, Secția…

- Politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 4 au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in Municipiul București și județul Ilfov, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, prejudiciul…

