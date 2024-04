”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 2 au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara si 9 mandate de aducere, in Municipiul Bucuresti si judetele Buzau si Braila, intr-un dosar penal de inselaciune si fals informatic. In fapt, in perioada 1 martie 2021 – 15 noiembrie 2023, un barbat, in varsta de 29 de ani, angajat in cadrul unui centru comercial, ar fi efectuat 55 de operatiuni de retur de produse sau sume de bani, catre diferite persoane, desi, comenzile initiale…