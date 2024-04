Elevii, care au obtinut premii individuale la concursurile sau olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei, pot echivala probele scrise de la Bacalaureat la disciplinele la care au obtinut distinctia, a anunțat ministrul Ligia Deca pe pagina de Facebook. Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise […] The post Ligia Deca: Elevii premiați la concursuri internaționale pot echivala probele de la Bacalaureat appeared first on Puterea.ro .