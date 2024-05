Angajare la SRI!: Iata ce post este liber! Inscrierile se fac in perioada 6 - 31 mai

Serviciul Roman de Informatii anunta ca, in perioada 6 31 mai, cei interesati pot aplica pentru un post de ofiter operativ analist in cadrul Serviciului Roman de Informatii. Ofiterul operativ are misiunea importanta de a culege informatii… [citeste mai departe]