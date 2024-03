Stiri pe aceeasi tema

- O pondere de 60,13% dintre elevii din clasele terminale de liceu care au participat la simularea examenului de Bacalaureat au luat note egale sau mai mari de 5 la Limba si literatura romana, 64,12% la proba obligatorie a profilului si 64,75% la proba la alegere a profilului, a informat vineri Ministerul…

- Aproape 40% dintre elevii de clasa a XII-a nu au luat nota 5 la Limba romana, iar la matematica sau istorie, 35% nu au luat peste 5, potrivit comunicatului transmis de Minister, vineri dupa amiaza, relateaza edupedur.o .In total au fost 22 de note de 10 in țara la simularea examenului de BAC 2024 și…

- Simularea examenului national de Bacalaureat continua marti cu proba scrisa obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, transmite Agerpres. Luni a fost programata proba scrisa de Limba si literatura romana. Miercuri urmeaza sa aiba loc proba scrisa la alegere a profilului…

- Simularea examenului national de Bacalaureat din anul scolar 2023 – 2024 va fi organizata in peste 1.320 de unitati de invatamant si va implica participarea a peste 146.000 de elevi, la nivel național, estimeaza Ministerul Educatiei, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, simularea…

- Simularea examenului national de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii din…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, astazi, simularea lamatematica pentru Evaluarea Nationala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor participa, miercuri, la proba de Limba si literatura materna. Lucrarile elevilor de clasa a VIII-a vor…

- ”Singura diferenta pentru elevi este ca lucrarea nu va mai fi secretizata de ei sau de profesorii asistenti prin lipirea etichetelor, pentru ca va fi secretizata automat, in momentul in care este scanata, in prezenta elevilor”, a explicat ministrul Educatiei Ligia Deca. ”Luni, 5 februarie, incep simularile…

- Elevii claselor a VIII-a vor susține, luni, proba la Limba și literatura romana, aceasta fiind prima proba din cadrul simularii Evaluarii Naționale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, marți, elevii vor sustine proba la Matematica, iar cei din partea minoritatilor nationale vor participa,…