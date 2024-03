Stiri pe aceeasi tema

- O pondere de 60,13% dintre elevii din clasele terminale de liceu care au participat la simularea examenului de Bacalaureat au luat note egale sau mai mari de 5 la Limba si literatura romana, 64,12% la proba obligatorie a profilului si 64,75% la proba la alegere a profilului, a informat vineri Ministerul…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii nationale Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti, acestia vor sustine proba la…

- ”Singura diferenta pentru elevi este ca lucrarea nu va mai fi secretizata de ei sau de profesorii asistenti prin lipirea etichetelor, pentru ca va fi secretizata automat, in momentul in care este scanata, in prezenta elevilor”, a explicat ministrul Educatiei Ligia Deca. ”Luni, 5 februarie, incep simularile…