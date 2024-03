Repetiția pentru Bacalaureat: Jale la limba română O pondere de 60,13% dintre elevii din clasele terminale de liceu care au participat la simularea examenului de Bacalaureat au luat note egale sau mai mari de 5 la Limba si literatura romana, 64,12% la proba obligatorie a profilului si 64,75% la proba la alegere a profilului, a informat vineri Ministerul Educatiei, printr-un comunicat de presa. Rata de promovare la Limba materna a fost de 84,08%. Simularea Bacalaureatului a fost sustinuta in perioada 4 – 7 martie, la nivel national, de elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa. Potrivit comunicatului citat, au fost implicati in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40% dintre elevii de clasa a XII-a nu au luat nota 5 la Limba romana, iar la matematica sau istorie, 35% nu au luat peste 5, potrivit comunicatului transmis de Minister, vineri dupa amiaza, relateaza edupedur.o .In total au fost 22 de note de 10 in țara la simularea examenului de BAC 2024 și…

- Simularea examenului national de Bacalaureat continua marti cu proba scrisa obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, transmite Agerpres. Luni a fost programata proba scrisa de Limba si literatura romana. Miercuri urmeaza sa aiba loc proba scrisa la alegere a profilului…

- Simularea examenului national de Bacalaureat continua marti cu proba scrisa obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, transmite Agerpres. Luni a fost programata proba scrisa de Limba si literatura romana. Miercuri urmeaza sa aiba loc proba scrisa la alegere a profilului…

- 3.183 de elevi din județul Brașov sunt inscriși in anul școlar curent in clasa a XII – cursuri de zi și 575 in clasa a XIII-a – cursuri serale sau cu frecvența redusa și pot participa la simularea examenului național de bacalaureat Astazi, 4 martie s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura…

- Astazi, 4 martie incepe simularea examenului de Bacalaureat . Simularea examenului de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Peste 146.000 de elevi din ultimul an de liceu vor participa la simularea examenului de…

- Simularea examenului national de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii din…

- Ministerul Educației a stabilit calendarul simularii examenului național de bacalaureat pentru elevii aflați in clasa terminala de liceu. Potrivit acestuia, simularea va avea loc peste doua saptamani, in perioada 4-7 martie: 4 martie 2024: proba scrisa – Limba si literatura romana; 5 martie 2024: proba…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, astazi, simularea lamatematica pentru Evaluarea Nationala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor participa, miercuri, la proba de Limba si literatura materna. Lucrarile elevilor de clasa a VIII-a vor…