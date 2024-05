Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Piersic a fost mutat, joi, din Sectia ATI intr-un salon din Compartimentul Septic al Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor", a anuntat institutia medicala.

- Actorul Florin Piersic a fost mutat, joi, din Sectia ATI intr-un salon din Compartimentul Septic al Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, a anuntat institutia medicala. „Evolutia pacientului este buna, a inceput mobilizarea cu cadrul de mers pe distante scurte”,…

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic este din ce in ce mai buna, inregistrand ”o evoluție lent favorabila, transmit medicii de la Spitalul de Ortopedie ”Foișor”, in aceasta dimineața. Evaluarea pacientului Florin Piersic, facuta in aceasta dimineața, de catre echipa medicala arata o evoluție lent…

- Vești bune! Starea de sanatate a actorului Florin Piersic s-a ameliorat. Evoluția este favorabila Vești bune! Starea de sanatate a actorului Florin Piersic s-a ameliorat. Evoluția este favorabila Evaluarea pacientului Florin Piersic, realizata duminica de catre echipa medicala, arata o ameliorare a…

- Evolutia artistului Florin Piersic , operat la Spitalul „Foisor” din Capitala, este una favorabila, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Evaluarea pacientului Florin Piersic arata o imbunatatire a valorilor/indicatorilor biologici si o ameliorare a starii sale generale, a anuntat…

- Evolutia artistului Florin Piersic, operat la Spitalul „Foisor” din Capitala, este una favorabila, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Am si eu informari periodice. Cel putin ultima, pe care am avut-o dimineata devreme, era favorabila. Evolutia este favorabila, parametrii biologici…

- Starea de sanatate a actorului Florin Piersic este usor imbunatatita, cu o evolutie lent favorabila, au informat vineri reprezentantii Spitalului de Ortopedie „Foisor” intr-un comunicat remis presei.

- Spitalul de Ortopedie „Foisor” a anunțat ca in acest moment Florin Piersic se afla in ATI intr-o stare stabila, dupa ce in cursul acestei zile a fost supus unei intervenții chirurgicale, actorului fiindu-i extrasa proteza de genunchi si implantandu-i-se una temporara. „In urma investigatiilor efectuate…