Stiri pe aceeasi tema

- O zi obișnuita de munca s-a transformat in una cu totul speciala, dupa ce un norvegian a descoperit o sabie vikinga, care dateaza de acum 1.000 de ani și care prezinta inscripții ce ar putea oferi informații noi despre cultura nordica, relateaza Independent.

- Mitologia, folclorul și chiar Biblia ne spun ca giganții au umblat odata pe Pamant. Și, se pare, exista dovezi care susțin aceasta afirmație. Resturi umane extraordinare au fost gasite in statul Nevada din SUA, unele dintre schelete masurand pana la 3 metri in inalțime. Pe langa dimensiunile lor impresionante,…

- Cercetatorii au facut o descoperire care ar putea revoluționa lumea tehnologiei. Este vorba despre bateriile cu unde de particule, care pot incarca o mașina sau alt vehicul in doar o secunda. Totul este la nivel de studii in acest moment, dar specialiștii spera ca vor da lovitura cu noua invenție. Bateria…

- O echipa internationala de cercetatori a descoperit ca piramidele egiptene au fost construite initial de-a lungul unui brat al Nilului, cu o lungime de 64 de kilometri, pe care l-au numit Ahramat (piramide, in araba), care a disparut ulterior, ingropat sub terenuri agricole si desert, transmite joi…

- In studiul lor publicat in revista ACS Nano, oamenii de știința explica faptul ca au descoperit ca fotonii, care sunt particule de lumina, pot capata un impuls foarte mare atunci cand sunt confinați in spații minuscule din siliciu. Aceasta proprietate este similara cu modul in care se comporta electronii…

- Iran susține ca a informat Statele Unite cu privire la o operațiune „limitata” impotriva Israelului. Aceasta acțiune vine ca raspuns la atacul fatal asupra consulatului iranian din Siria, atribuit Israelului, care a avut loc la inceputul lunii aprilie. Ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian,…

- Valentin Lazea a facut declarații care par ieșite din comun avand in vedere ca este economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea , trage un semnal de alarma, afirmand ca oamenii ar trebui sa renunțe la așteptarile ca nivelul…

- Oamenii de știința au descoperit ceea ce ei cred ca este cea mai veche padure fosilizata cunoscuta din lume. Descoperirea a fost facuta in stancile de pe coasta de sud-vest a Angliei. Cei mai mari copaci aveau patru metri, au dezvaluit cercetatorii. De asemenea, cercetatorii arata faptul ca aceasta…