Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul de cliffing, adica de prabușire a straturilor de nisip pe plajele marite, nou-innisipate, din stațiunea Mamaia este deja binecunoscut, dar deranjant pentru turiștii care aleg sa-și petreaca vacanța aici. Acțiunile de nivelare a plajelor de catre reprezentanții Apelor Romane sunt continue,…

- Turiștii din lumea intreaga au renunțat la vacanțele din Grecia și Italia și au ales un sejur in Romania. CITEȘTE AICI CAT AU SCOS DIN BUZUNAR PESTE 100.000 DE OAMENIPENTRU A SE CAZA PE LITORALUL ROMANESC!

- CFR Calatori anunța lansarea programului estival de transport „Trenurile Soarelui”, care va incepe in noaptea de 14 spre 15 iunie și va fi operațional pana la 8 septembrie. Din 14/15 iunie 2024, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului estival de transport „Trenurile…

- Fenomenul shrinkflation, care inseamna ca produsele au fost reduse in dimensiune fara sa fie micșorate și prețurile, este prezent peste tot, inclusiv in Romania, și tinde sa ia amploare. „Shrinkflation” este un cuvant care provine din limba engleza și descrie un fenomen la moda in magazine. Situația…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, se afla in Qatar alaturi de premierul Marcel Ciolacu. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat recent ca este convins ca numarul de turiști din Qatar care viziteaza Romania va crește…

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca nu prea se poate face agricultura fara un sistem performant de irigații, așa ca s-a inceput reabilitarea canalelor vechi și au inceput sa fie facute altele noi! Ministrul Agriculturii a facut o promisiune! Sistemul de irigații al lui Ceaușescu a inceput sa fie refacut,…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta anunța ca, in urmatoarele doua luni, adica pana la inceperea campaniei de recoltare, toate drumurile intens circulate din Portul Constanta vor fi asfaltate. Lucrarile de asfaltare vizeaza drumurile intens circulate din Portul Constanta…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la santierul noului terminal al Aeroportului International din Craiova. La fata locului au intervnit mai multe echipaje de pompieri. Un puternic incendiu a izbucnit, luni, la șantierul noului terminal al Aeroportului Internațional din Craiova, mobilizand mai multe echipaje…