Date noi despre starea lui Florin Piersic Evolutia artistului Florin Piersic, operat la Spitalul „Foisor” din Capitala, este una favorabila, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Am si eu informari periodice. Cel putin ultima, pe care am avut-o dimineata devreme, era favorabila. Evolutia este favorabila, parametrii biologici s-au imbunatatit si, asa cum ati aflat din comunicatul de presa emis ieri de catre Spitalul de Ortopedie „Foisor”, el este autonom, se alimenteaza singur, bea lichide, vorbeste, deci starea este in ameliorare. Sigur ca asteptam sa treaca aceasta perioada critica dupa o interventie operatorie complexa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

