Stiri pe aceeasi tema

- 41 total views Hesburger, cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapida din Finlanda și țarile Baltice și unul dintre cele mai cunoscute din Europa deschide primul restaurant in Romania, pe 17 mai, la Ramnicu Valcea. Business de familie, cu o istorie de peste 50 de ani, Hesburger opereaza in prezent…

- Dupa adoptarea in Ucraina a unei noi legi privind mobilizarea , care ar trebui sa intre in vigoare pe 18 mai, Polonia a promis ca va ajuta Ucraina in repatrierea barbaților care sunt supuși conscripției.

- Locuri de munca pentru romani in țari din Europa. Unde se fac angajari. LISTA posturilor, salarii și beneficii Locuri de munca. In aceasta perioada, sunt disponibile 240 de locuri de munca oferite de angajatorii din Spatiul Economic European. Romanii au acces la aceste posturi, prin reteaua Eures Romania.…

- Una dintre cele mai mari banci din Europa se pregatește sa demareze concedieri in cinci etape in acest an, in speranța de a reduce costurile cu 10 miliarde de euro. Sunt peste 35.000 de persoane care iși vor pierde locul de munca.

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- In cadrul conferinței liderilor Partidului Socialiștilor Europeni desfașurata la București, prim-ministrul Marcel Ciolacu a adus un omagiu colegului și prietenului sau, Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de munca și drepturi sociale, pentru angajamentul sau neclintit fața de progresul social-democrat…

- O companie din Europa ofera un salariu motivant pentru angajați. Se anunța mai multe bonusuri, precum și cazarea gratuita. Criteriile sunt simple, astfel vezi daca te incadrezi și tu ca caștigi o suma mare de bani lunar.

- In Italia, angajații care se confrunta cu stres la locul de munca pot solicita compensații pentru daunele pe care le-au suferit. Acest lucru este o practica tot mai raspandita in relațiile de munca, unde angajatorii se comporta din ce in ce mai umilitor și abuziv. Avocatii italieni spun ca o decizie…