La ce sunt bune cozile de cireșe Coziile de cireșe sunt cunoscute pentru multiplele lor beneficii asupra sanatații. Acestea au proprietați diuretice, ajutand la eliminarea excesului de apa din organism și la combaterea retenției de lichide. Consumul ceaiului de cozi de cireșe poate sprijini sanatatea rinichilor, prevenind formarea pietrelor renale. De asemenea, coziile de cireșe au efecte antiinflamatorii, fiind utile in reducerea […] Articolul La ce sunt bune cozile de cireșe apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florile de tei sunt cunoscute de secole pentru proprietațile lor medicinale și beneficiile aduse sanatații. In primul rand, ceaiul de tei este utilizat pe scara larga pentru calmarea nervilor și reducerea anxietații. Consumul regulat de ceai de tei poate ajuta la inducerea unui somn liniștit, fiind…

- și Nadia Comaneci a transmis un mesaj la vernisaj La Muzeul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a fost vernisata expoziția temporara „Un alt fel de tezaur: Campionii Romaniei”, organizata in perioada iunie – decembrie 2024. Organizata in parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Roman și in colaborare…

- Educația a fost intotdeauna o piatra de temelie in construirea unei societați puternice și a unei cariere de succes. Comparand generația “noastra” cu cea a “lor”, observam diferențe majore in atitudinea fața de școala, profesori și parinți. In Romania, elevii din anii ’80-’90 știau ca un parcurs bun…

- In perioada 25-30 mai 2024, o echipa de 23 de romani a participat la o expediție montana cu un obiectiv indrazneț: atingerea varfului Uhuru Peak, “Acoperișul Africii”, de pe Muntele Kilimanjaro-Tanzania, varf din celebrele serii 7 Summits și 7 Volcanoes. In 29 mai 2024, 21 de romani au atins punctul…

- Bolile cardiovasculare continua sa fie una dintre cele mai grave probleme de sanatate publica in Romania, contribuind cu o cota alarmanta la numarul total de decese din țara. Conform declarațiilor recente ale consilierului prezidențial Diana Paun, aceste afecțiuni reprezinta principala cauza de deces,…

- Un norocos jucator din Onești, județul Bacau, a reușit sa caștige un premiu consistent la jocul Noroc, in valoare de 346.651 de lei. Potrivit informațiilor furnizate de Loteria Romana, biletul caștigator a fost jucat la o agenție din zona respectiva. Premiul, echivalent cu aproximativ 70.000 de dolari…

- In cadrul unei ceremonii impresionante desfașurate la Cercul Militar Bacau astazi, 5 aprilie 2024, Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau și-a unit forțele pentru a celebra cu mandrie Ziua Jandarmeriei Romane. Evenimentul a fost onorat de prezența reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului…

- La data de 01 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au depistat un localnic care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate de 4 ani și 4 luni pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Barbatul poseda mandat de executare a pedepsei inchisorii…