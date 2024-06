Stiri pe aceeasi tema

- O amenintare cu bomba a avut loc, vineri, la bordul unui avion ce a aterizat pe Aeroportul Otopeni. Aeronava decolase de la Erevan si trebuia sa ajunga in Republica Moldova. Initial, avionul fusese rerutat spre Otopeni din cauza unor restrictii de zbor la Chisinau. Dupa ce a aterizat, s-a primit un…

- O aeronava in care se afla vicepreședintele Saulos Chilima din Malawi a disparut. La bord se aflau și alte noua persoane, se arata intr-un comunicat al biroului președintelui. Avionul a disparut luni in apropierea capitalei statului african.

- Moartea medicului si omului de televiziune britanic Michael Mosley s-a produs din cauze naturale, arata o ancheta preliminara, dupa ce a fost facuta autopsia cadavrului gasit pe insula greceasca Symi, scrie The Guardian.

- Un Airbus A320 operat de Australian Airlines care zbura, duminica, de la Palma De Mallorca, Spania, la Viena, Austria, a fost grav avariat din cauza grindinei, o parte a botului aeronavei desprinzindu-se. Aeronava a suferit avarii semnificative la bot, parbrize și alte suprafețe din partea din fața,…

- O anvelopa din fata a unui avion Boeing 737 al Corendon Airlines a explodat joi la aterizare pe un aeroport din sudul Turciei, a anuntat ministrul turc al transporturilor Abdulkadir Uraloglu, adaugand ca nu au existat victime si toti cei 190 de pasageri si membri ai echipajului au fost evacuati, relateaza…

- Aproximativ 135 de pasageri și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce carcasa avionului in care se aflau s-a desprins. Aeronava se afla in aer in acel moment, astfel ca viața lor a fost pusa in pericol. Imaginile care surprins incidentul sunt de-a dreptul de coșmar!

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit mort de polițiști joi, 4 aprilie, pe strada Rubinului din municipiul Constanța, in apropierea unui bloc in construcție. Baiatul este din județul Tulcea, dar era stabilit, fara forme legale, in Mamaia, iar in urma cu o zi fusese dat disparut, potrivit site-ului local…

