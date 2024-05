Stiri pe aceeasi tema

- Eurohold, firma mama a Euroins, a dat Romania in judecata la Centrul Internațional de Soluționare a Litigiilor Investiționale (ICSID) din Washington DC. Bulgarii sustin ca ei „cauta dreptate și despagubiri pentru multiplele acțiuni ilegale ale autoritaților romane care au prejudiciat afacerile EIG in…

- Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) si Euroins Insurance Group AD (EIG) au depus oficial o Cerere de Arbitraj impotriva Guvernului Romaniei, la Centrul International de Solutionare a Litigiilor Investitionale (ICSID) din Washington DC, suma in litigiu depasind 500 de milioane de euro, au anuntat joi actionarii…

- Eurohold Bulgaria AD și Euroins Insurance Group AD au depus oficial o Cerere de Arbitraj impotriva Guvernului Romaniei, la Centrul Internațional de Soluționare a Litigiilor Investiționale (ICSID).

- Bulgarii de la Eurohold, care au deținut in țara noastra compania Euroins Romania, intrata in faliment anul trecut, au transferat in afara grupului firma EIG Re, entitatea catre care societatea romaneasca a transferat anul trecut toate activele sale in baza unui contract de reasigurare.Libertatea a…

- „Gabriel intenționeaza sa efectueze o analiza imediata a obligațiilor sale financiare actuale și viitoare și a capacitații de a obține fonduri pentru a achita sumele de platit.In pofida acestei revizuiri, Gabriel va avea nevoie de finanțare suplimentara in al doilea trimestru al anului 2024 pentru a…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

- Victoria surprinzatoare obținuta de statul roman la Curtea de Arbitraj de la Washington, unde Gabriel Resources cerea despagubiri de 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a fost lasata sa exploateze aurul de la Roșia Montana, a determinat mai mulți politicieni sa transmita mesaje in noapte de vineri spre…

