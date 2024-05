Stiri pe aceeasi tema

- Eurohold Bulgaria AD și Euroins Insurance Group AD au depus oficial o Cerere de Arbitraj impotriva Guvernului Romaniei, la Centrul Internațional de Soluționare a Litigiilor Investiționale (ICSID).

- De o luna de zile PSD, PNL si mercenarii lor din media ma acuza pe mine, pe Ciolos, pe cei din USR si pe cei din societatea civila ca suntem vinovati pentru pierderea arbitrajului cu Gabriel Resources si pentru miliardele de euro pe care va trebui sa le plateasca statul roman. Tonul la acuzatii l-a…

- ”Procesul de la Washington pentru despagubiri de circa 7 miliarde dolari pretinsi de la Romania ca urmare a rezilierii contractului de exploatare a aurului din Muntii Apuseni arata ce consecinte pot avea coruptia monstruoasa si tradarea de tara. Pentru a preveni asemenea fapte Alianta pentru Unirea…

- ”Salut reusita Romaniei in procesul privind Rosia Montana si felicit echipele de specialisti implicate cu profesionalism in sustinerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj international de la ICSID. Dupa multi ani de contestari si dezbateri, atat politice, cat si juridice, suntem astazi…

- ”Am castigat procesul impotriva Gabriel Resources. Nu pot stapani bucuria pe care o am. Compania a inceput cu mine si a dorit sa termine cu statul roman in a cere despagubiri. 16 ani de procese, cereri de despagubiri, presiuni politice, joc murdar. Doamne, nu-mi vine sa cred!!!! Ma bucur ca un copil…

- ”Romania castiga procesul Rosia Montana. Nu exista despagubiri de platit. Ciolacu, Bolos, PSD/PNL impreuna cu posturile TV in care pompeaza sute de milioane au isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica impotriva USR. Oare a fost o campanie pentru ca grangurii pesedisti sa faca bani…

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…