Un șofer s-a trezit cu mașina „scufundată” într-o groapă apărută în asfalt. Prima sa reacție Un șofer s-a confruntat cu o situație pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curand. A ajuns sa aiba o parte din mașina „scufundata” intr-o groapa aparuta din senin pe o strada pe care iși parcase autoturismul. Incidentul a avut loc pe o strada din Galați. Chiar din centrul orașului. Mașina fusese […] The post Un șofer s-a trezit cu mașina „scufundata” intr-o groapa aparuta in asfalt. Prima sa reacție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O strada din Galați a inceput sa se surpe, iar acum reprezinta un adevarat pericol. Un șofer, care a oprit la o cafenea, s-a trezit cu mașina "scufundata" intr-o groapa care a aparut brusc in astfalt.

