Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, un incendiu de vegetatie izbucnit la periferia orasului Koropi, situat in estul regiunii Attica, in apropiere de Atena. Oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele. Presa din Grecia scrie ca locuitorii orașului sunt evacuați langa Atena.

- Un incendiu de vegetatie izbucnit miercuri la periferia orasului Koropi, situat in estul regiunii Attica, in apropiere de Atena, a condus la evacuarea a cel putin doua asezari, conform autoritatilor elene, relateaza joi agentiile Xinhua si Reuters, relateaza Agerpres.In Greece, forest fires continue…

- Pompierii s-au luptat cu un incendiu in orașul Koropi, situat la 30 de kilometri sud de Atena, in timp ce vantul puternic a intețit flacarile și a forțat locuitorii sa iși paraseasca casele și afacerile, noteaza Reuters. Traficul a fost suspendat de-a lungul unei autostrazi principale care leaga Koropi…

- Pompierii greci si avioane specializate au incercat sa stinga miercuri un incendiu de vegetatie care s-a declansat in localitatea Koropi, situata la 30 de kilometri sud de Atena, in contextul in care vanturile puternice au intetit flacarile si i-au fortat pe localnici sa isi paraseasca locuintele si…

- Oamenii de stiinta din Australia au detectat un comportament fara precedent al unei stele aflate relativ in apropierea Sistemului Solar si care era pana de curand inactiva, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.

- Incendiile de vegetatie din 2023 care au cuprins Europa au fost printre cele mai grave din acest secol, arata un raport publicat miercuri de Comisia Europeana, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Anul trecut, peste o jumatate de milion (504.002) de hectare, o suprafata de doua ori mai mare decat…

- Un incendiu de vegetație face ravagii pe insula Creta din Grecia, iar autoritațile au ordonat sambata dimineața evacuarea a patru zone rezidențiale, au anunțat pompierii eleni, citați de Reuters.Alimentate de vanturile puternice, flacarile s-au extins pe versanții impaduriți de la est de orașul Ierapetra,…

- VIDEO: Incendiile de vegetație din Havarna au bagat localnicii in sperieți. „Suntem aici in frica și panica, traim clipe de groaza, suntem disperați” Locuitorii comunei Havarna asista neputincioși de doua zile la flacari cat casa pe campurile din apropierea gospodariilor și iși striga ingrijorarea pe…