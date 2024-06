Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a transmis Curtii Internationale de Justitie (CIJ), care i-a ordonat, vineri, sa inceteze imediat ofensiva de la Rafah, ca aceasta nu prezinta niciun risc existential pentru „populatia civila palestiniana”, transmite AFP, citata de Agerpres.„Israelul nu a purtat si nu va purta operatiuni militare…

- Irlanda, Norvegia și Spania au recunoscut oficial Palestina ca stat independent, ceea ce a determinat Israelul sa-și recheme ambasadorii din doua dintre aceste statele europene, relateaza Sky New.Norvegia a recunoscut oficial statul palestinian, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Støre in dimineața…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, și-a exprimat in deschis nemulțumirea fața de eșecul guvernului in abordarea problemei unui plan pentru Gaza dupa razboi. Intr-un gest public rar care arata parerile imparțite cu privire la direcția campaniei militare in cadrul cabinetului de razboi al…

- Presedintele SUA. Joe Biden, condamna solemn antisemitismul, marti, la Capitoliu, in contextul in care Casa Alba denunta incidentele produse la manifestatiile propalestiniene din unele campusuri universitare americane, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Acest discurs are loc in cadrul ceremoniei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri ca nimeni din randul partenerilor sai externi nu-i va putea impune ce decizie sa ia cu privire la raspunsul Israelului in urma atacului cu drone si rachete, pe care Iranul l-a efectuat sambata noaptea ca represalii dupa un

- Perspectiva unui razboi regional major in Orientul Mijlociu atarna in balanța duminica dimineața, cand cabinetul de razboi al lui Benjamin Netanyahu urmeaza sa se intalneasca pentru a decide raspunsul Israelului la atacul Iranului cu drone și rachete.

- Ministerul rus de Externe le-a transmis cetațenilor ca nu ar trebui sa calatoreasca in Orientul Mijlociu, in special in Israel, Liban și teritoriile palestiniene, iar compania aeriana germana Lufthansa a prelungit suspendarea zborurilor sale catre Teheran, in contextul amenințarilor Iranului de raspunde…

- SUA risca securitatea occidentala intarziind ajutorul pentru Ucraina, va avertiza ministrul de externe britanic David Cameron cu prilejul unei vizite la Washington, relateaza luni DPA, potrivit Agerpres.