Aplicația de întâlniri a Guvernului din Tokyo: o ultimă speranță pentru creșterea natalității Inițiativa pare desprinsa dintr-un scenariu distopic. Guvernul metropolitan din Tokyo a anunțat lansarea unei aplicații de intalniri online, menita sa contracareze scaderea natalitații in Japonia. Aceasta inițiativa indrazneața vine pe fondul unei crize demografice tot mai acute, care amenința sa destabilizeze fundațiile economice și sociale ale țarii. Poate ne-o imprumuta și noua, ca nici noi […] The post Aplicația de intalniri a Guvernului din Tokyo: o ultima speranța pentru creșterea natalitații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul metropolitan din Tokyo va lansa in aceasta vara o aplicatie proprie de intalniri online cu speranta ca acest instrument sa contracareze scaderea dramatica a numarului de nasteri, o problema care a devenit "critica" in Japonia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Guvernul metropolitan din Tokyo va lansa in aceasta vara o aplicatie proprie de intalniri online cu speranta ca acest instrument sa contracareze scaderea dramatica a numarului de nasteri, o problema care a devenit "critica" in Japonia.

- Pentru a putea sa se inscrie in noua aplicatie, doritorii vor trebui sa furnizeze documentele ce atesta ca sunt singuri din punct de vedere legal si sa semneze o scrisoare in care declara ca se afla in cautarea unui suflet pereche cu care sa se casatoreasca.Prezentarea unui aviz fiscal va fi de asemenea…

- Guvernul metropolitan din Tokyo va lansa in aceasta vara o aplicatie proprie de intalniri online cu speranta ca acest instrument sa contracareze scaderea dramatica a numarului de nasteri, o problema care a devenit „critica” in Japonia, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Peste 40 de milioane de adulti din SUA si Canada cu varste intre 18 si 29 de ani verifica acum Facebook zilnic, a declarat compania de socializare, in prima sa publicare a unor astfel de informatii demografice. Facebook, al carei fondator Mark Zuckerberg a implinit luna trecuta 40 de ani, a implinit…

- Programul național pentru creșterea natalitații va continua cu finanțare din fondul de rezerva al Guvernului. Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a legislației in domeniu, relateaza Radio Romania Actualitati.

- Bursa de la Tokyo a crescut vineri, in ultima zi din anul fiscal 2023 din Japonia, iar indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 40.369,44 puncte, o crestere cu 44% fata de anul precedent, pe fondul majorarii achizitiilor straine si al deprecierii yenului, care a imbunatatit perspectivele…

- Marcel Ciolacu considera ca este esențial sa se continue proiectul pentru Romania, indiferent de partid. Premierul Marcel Ciolacu a exprimat vineri, dupa o vizita la șantierul de construcție a infrastructurii rutiere pentru drumul care va conecta Centura Oradea (Girația Calea Sintandrei) cu Autostrada…