- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența privind o rectificare bugetara mascata. S-a decis ca toate instituțiile statului sa cedeze 10 la suta din banii necheltuiți, iar fondurile sa fie mutate in fondul de rezerva, de unde vor putea fi folosiți inclusiv pentru plata salariilor și pensiilor. Sunt informații…

- Sunt informații extrem de importante obținute de jurnaliștii Realitatea PLUS care ne spun ca Executivul a dat unda verde unei ordonanțe prin care crește bugetul fondului de rezerva al Guvernului.Asta inseamna ca toate instituțiile publice vor trebui sa dea 10% din banii pe care nu i-au cheltuit inapoi…

- Premierul Marcel Ciolacu da asigurari ca Executivul are bani pentru majorarea pensiilor din septembrie, in ciuda informațiilor aparute in ultima perioada referitor la riscul de a nu se face aceasta marire a veniturilor pe baza noii legi a pensiilor. In bu

- Premierul Marcel Ciolacu a facut, marți, 30 aprilie, un anunț important pentru pensionarii din Romania, care iși așteapta pensiile, inainte de Sarbatorile Pascale. In cadrul declarațiilor pe care le-a facut, la inceputul ședinței de Guvern, prim-ministrul a dat asigurari ca Executivul este „in grafic”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Guvernul are toti banii necesari pentru a plati pensiile si salariile, inclusiv pentru profesori, conform Agerpres.roSunt toti banii, masurati ... . Luni de dimineata, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii... Repet, lucrurile sunt sub control.…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa opreasca „renovarea faraonica” de 7 milioane de euro a unei vile RA APPS, aratand ca institutia respectiva se afla in subordinea directa a prim-ministrului. USR spune ca premierul a alocat „un buget similar” de 7 milioane de euro…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca Guvernul va restitui operatorilor de transport rutier, licentiati in Romania, jumatate din cresterea accizei la motorina. In total, sunt peste 4.000 de transportatori care vor beneficia de acest sprijin pana la sfarsitul anului. „„Continuam sa ne respectam…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in sedinta de joi a Guvernului, ca in urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, a decis sa deblocheze peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala. „Continuam sa venim cu solutii pentru a reduce deficitul de personal medical din…