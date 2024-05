Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu da asigurari ca Executivul are fonduri pentru majorarea pensiilor din septembrie, in ciuda speculațiilor recente privind riscul unei intarzieri a acestei creșteri in conformitate cu noua lege a pensiilor. In bugetul pentru anul 2024, au fost alocate sume inclusiv pentru majorarea…

- ”Datele din primul trimestru arata clar: avem o majorare a incasarilor din contribuțiile sociale cu peste 22%! Acesta este efectul creșterii numarului de locuri de munca și a salariilor. Vom asigura plata integrala a pensiilor recalculate, banii, de altfel, sunt deja prinși in buget pentru intreg capitolul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri se vor discuta, in prima lectura, grilele de salarizare construite impreuna cu sindicatele. Șeful Guvernului a punctat și ca Executivul va aproba normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba normele de aplicare ale Legii pensiilor. Pe baza acestora vor fi recalculate pensiile din sistemul public. Șeful PSD a dat asigurari ca nicio pensie nu va scadea ca efect al noii legi. „Un alt subiect…

- Guvernul va aproba, miercuri, normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora recalculam…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba normele de aplicare ale Legii pensiilor, pe baza carora vor fi recalculate pensiile din sistemul public. Șeful PSD a dat asigurari ca nicio pensie nu va scadea ca efect al noii legi.

- Premierul Marcel Ciolacu anunța marți ca in ședința de Guvern care a inceput la ora 14 vor fi aprobate normele pentru recalcularea pensiilor din sistemul public. Pensiile recalculate vor intra in plata in luna septembrie. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele…

- Am vazut aceasta noua propunere venita din partea Coaliției care prevede ca pragul de neimpozitare pentru pensiile romanilor sa creasca la 3.000 de lei.Asta ar insemna ca peste 1 milion de romani in plus sa beneficieze de aceasta facilitate, ceea ce presupune ca am avea nevoie de bani mai mulți de la…