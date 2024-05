Ciolacu: „Banii pentru recalcularea pensiilor sunt prinși în buget” Premierul a dat asigurari! Marcel Ciolacu a transmis ca Guvernul are bani pentru majorarea pensiilor din septembrie. „In bugetul pentru anul 2024, au fost alocați bani inclusiv pentru majorarea pensiilor prevazuta pentru luna septembrie. Datele din primul trimestru arata clar: avem o majorare a incasarilor din contribuțiile sociale cu peste 22%! Acesta este efectul creșterii numarului de locuri de munca și a salariilor. Vom asigura plata integrala a pensiilor recalculate, banii, de altfel, sunt deja prinși in buget pentru intreg capitolul de pensii”, a spus Marcel Ciolacu. 135 de miliarde de lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

