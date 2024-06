Băncile din Rusia deschid sucursale în regiunile anexate din Ucraina Bancile din Rusia au anunțat! Cele mai mari doua banci din Rusia se așteapta sa deschida in iulie sucursale si birouri in regiunile Ucrainei pe care Moscova a pretins ca le-a anexat in 2022, au anuntat marti sefii Sberbank si VTB, transmite agenția Reuters . Presedintele rus, Vladimir Putin, a trecut la anexarea regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijia din Ucraina in septembrie 2022, in urma a ceea ce Ucraina a declarat ca sunt referendumuri false. Miscarea a fost condamnata de multe tari ca fiind ilegala. Fortele ruse controleaza doar partial cele patru regiuni. Promsviazbank, detinuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

