- Un barbat a facut prapad, asta-noapte, pe strazile din București. A furat o mașina, dupa ce proprietarul lasase in torpedou o cheie, și a lovit alte patru autoturisme. „In aceasta dimineața,16 mai 2024, in jurul orei 07.

- Un accident rutier cu urmari cumplite a avut loc luni, 13 mai, in Capitala. La fața locului au ajuns atat cadre medicale, cat și polițiști. Din pacate, o femeie și-a pierdut viața. Din primele informații, accidentul cu urmari grave a avut loc in Sectorul 2 din Capitala. Pe strada Barbu Vacarescu, la…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Un incident cutremurator a avut loc marți, 23 aprilie, in București. Din primele informații, s-a intamplat in Sectorul 1. La fața locului au intervenit de urgența atat polițiștii, cat și cadre medicale. Dupa ce s-a dat alerta, polițiștii și un echipaj medical au intervenit cat s-a putut de repede in…

- Principala problema a bucureștenilor este traficul și poluarea care este generata tot de trafic. Din acest motiv este nevoie de proiecte care sa fluidizeze circulația in toata Capitala. Un pas in acest sens se face in Sectorul 3 din București.„Suntem pe Drumul intre Tarlale, o strada foarte…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca doi barbati, unul de 22 de ani si celalalt de 36 de ani, au fost retinuti pentru furt calificat si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis.“In fapt, la data de 22 februarie 2024, un barbat sesiza faptul ca i-ar fi fost sustrasa…

- Accidentul cumplit a avut loc pe Bd. Iuliu Maniu, la intrarea in București. In carambol au fost implicate noua autovehicule, conform relatarilor martorilor de la fața locului. Cele mai multe autoturisme sunt jeep, iar fața locului au ajuns doua mașini de descarcerare și 15 ambulanțe.Potrivit primelor…

