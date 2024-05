Argeș. O tânără a fost rănită pe trecerea de pietoni O tanara a fost ranita pe gtrecerea de pietoni, joi, in orașul Costești. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 9 dimineața, pe strada Victoriei. Din cercetarile facute de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Costești s-a stabilit ca un barbat de 69 de ani, din Costești, care conducea din direcția Pitești catre Buzoești, a accidentat o […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a murit marti seara dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in glisiera metalica dintre sensurile de mers ale autostrazii A1. Bara metalica a strapuns mașina de la un cap la altul. Accidentul a avut loc la km 82, in judetul Arges. ”Din verificarile preliminare efectuate de politistii…

- Un barbat de 38 de ani a murit, marti seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in glisiera metalica dintre sensurile de mers ale autostrazii A1, in judetul Arges, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe Autostrada A1, la km 82, in judetul Arges. "Din verificarile preliminare efectuate…

- Un evenimet rutier a fost sesizat miercuri, 17 aprilie, in jurul orei 13.30, in Argeș. Este vorba despre un accident petrecut pe DN 7, Pitești – Ramnicu Valcea, in comuna Draganu. Citește și: ISU Argeș face prevenție la sate privind arderile necontrolate Au intervenit prompt pompierii pentru asigurarea…

- Cinci mașini, din care trei parcate, au fost implicate intr-un accident, luni dupa-amiaza, in Pitești. O femeie pieton a fost ranita.Pompierii din cadrul ISU Argeș au intervenit, luni, la un accident in municipiul Pitești, pe strada Calea Dragașani. Cinci mașini, dintre are trei parcate, au fost implicate…

- O tanara de 27 de ani a fost ranita dupa ce microbuzul in care se afla a intrat in coliziune cu un tractor. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe D 684, in satul Matnicul Mic, comuna Fardea. „Un barbat, in varsta de 58 de ani, a condus un tractor pe o strada laterala…

- Joi, 21 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 martie, Loteria Romana a acordat 24.602 caștiguri in valoare totala de peste 1,64 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 21 martie 2024Loto 6 din 49:Loto…

- O persoana a fost ranita, vineri, dupa ce un camion a lovit trei autoturisme. Coliziunea s-a produs pe DN 7, in satul Lintesti al comunei argesene Cotmeana. „Au fost implicate un cap tractor cu remorca si trei autoturisme. O singura persoana a fost evaluata de catre un echipaj SAJ”, au precizat reprezentantii…

- Coliziune intre un autoturism si doua autocamioane la iesirea de pe A1, in Argeș: Șoferul masinii a fost ranitUn autoturism si doua autocamioane au intrat in coliziune, marti, la iesirea de pe autostrada A1, in zona localitatii Bascov, soferul autoturismului fiind ranit.Potrivit Centrului…