Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (26 de ani), campionul en-titre din Formula 1, spune ca nici macar o oferta de 250 de milioane de euro anual nu l-ar tenta sa paraseasca Red Bull, daca asta ar presupune sa conduca un monopost cu care sa nu poata concura la primele poziții. Se vorbește din ce in ce mai mult despre posibilitatea…

- Giedo Van der Garde (38 de ani), fost pilot Caterham, l-a facut praf pe Fernando Alonso (Aston Martin) pentru accidentul pe care i l-a cauzat lui George Russell in ultimul tur al cursei Marelui Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). Fernando Alonso a terminat pe locul 6 in MP al Australiei,…

- Daniel Ricciardo are doua curse pentru a-și schimba sezonul de F1 sau ar putea risca sa fie inlocuit de Liam Lawson pentru Marele Premiu de la Miami. The post FORMULA 1 Daniel Ricciardo a primit „ultimatum” de doua curse first appeared on Informatia Zilei .

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Australiei, a treia etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.Verstappen a fost in pole position si in primele doua etape ale sezonului, in Bahrain si Arabia Saudita, curse pe care le-a si castigat,…

- ​Nikita Mazepin a fost dat afara din Formula 1 in luna martie a anului 2022, iar mai apoi a fost inclus pe lista de sanctiuni a UE din cauza asocierii sale cu tatal sau, magnatul Dmitri Mazepin. Miercuri, tribunalul UE i-a dat dreptate.

- Oliver Bearman, in varsta de 18 ani, a impresionat la prima sa apariție in Formula 1, conducand un monopost Ferrari și obținand locul 7, fiind ales „Driver of the Day”. Deși și-a indeplinit visul de a pilota in Formula 1 mai devreme decat se aștepta, el a ramas modest și surprins de succesul sau, menținandu-și...…

- Lewis Hamilton și coechipierul sau George Russell conduc clasamentul timpilor din antrenamentele ce preced cursa de debut a sezonului de Formula 1, din Bahrain. Surprinzatoarea dubla Mercedes e urmata de Alonso. Triplul campion mondial, Max Verstappen, a fost doar al șaselea cu Red Bull. Septuplul…

- Lewis Hamilton va pleca la Ferrari la finalul sezonului 2024, iar Mercedes i-ar fi gasit un inlocuitor pe masura britanicului. Conform Marca, Toto Wolff il va aduce la echipa pe Fernando Alonso, veteranul circuitului mondial. Mercedes trebuie sa-i aduca lui George Russell un coechipier pentru 2025.…