- Max Verstappen (Red Bull) continua sa scrie istorie in Formula 1, reușind sa caștige și a doua cursa din acest sezon, in cadrul Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Plecat din pole position, olandezul a reușit o noua victorie pe circuitul de la Jeddah, parcurgand cele 50 de tururi in 1:20:43.273. Aceasta…

- Britanicul Oliver Bearman, 18 ani, aflat pe un monopost Ferrari la prima sa cursa in F1, a lasat o impresie puternica dupa intrecerea din Arabia Saudita. A incheiat pe locul 7 și a fost votat „Driver of the Day”. Și-a indeplinit mai devreme decat crezuse visul de a pilota in Formula 1 și in același…

- Campionul mondial en-titre a ajuns pentru prima oara in pole-position pe circuitul din Arabia Saudita, așa ca toata lumea putea intui rezultatul din cursa. Așadar, atenția nu a fost pe olandezul de la Red Bull, ci pe britanicul de 18 ani care a fost chemat, cu doar cateva ore in urma, sa il inlocuiasca…

- Azi, de la ora 19:00, are loc Marele Premiu din Arabia Saudita (Jeddah), a doua cursa de Formula 1 a anului. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 3. Dupa victoria categorica din prima cursa (Bahrain), olandezul Max Verstappen (Red Bull) are din nou prima șansa la succes. Va pleca din pole-position,…

- Carlos Sainz a incheiat cu febra antrenamentele de joi de la Jeddah, iar pilotul celor de la Ferrari va fi supus unei intervenții chirurgicale și nu va concura in Marele Premiu al Arabiei Saudite.

- Carlos Sainz Jr nu va participa in etapa din Arabia Saudita. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Ferrari. Pilotul spaniol, care a mers in primele doua antrenamente libere de joi, a fost diagnosticat cu apendicita și va fi operat de urgența. Ca urmare, Sainz Jr va fi inlocuit de catre…

- Max Verstappen s-a clasat primul in calificarile pentru Marele Premiu din Bahrain și va pleca in pole position sambata. Marele Premiu din Bahrain va avea loc sambata, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Antena 1. Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile pentru…

- Formula 1 se pregatește de noi schimbari pentru sezonul 2024. Ferrari, Aston Martin sau francezii de la Alpine și-au prezentat deja noile monoposturi. Dupa un sezon 2023 dificil, Ferrari spera sa revina in frunte și sa se lupte pentru titlu. Noul sezon de Formula 1 va incepe in Bahrain pe 2 martie,…