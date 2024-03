Cine este Carmen Montero Mundt, iubita lui George Russell. Cum s-a cunoscut cu pilotul Mercedes

Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Piloții Mercedes au terminat pe locurile 5 (George Russell) și 7 (Lewis Hamilton) in Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, iar Toto Wolff a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat echipa sa pe circuitul Sakhir.

- Max Verstappen s-a clasat primul in calificarile pentru Marele Premiu din Bahrain și va pleca in pole position sambata. Marele Premiu din Bahrain va avea loc sambata, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Antena 1. Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile pentru…

- Lewis Hamilton și coechipierul sau George Russell conduc clasamentul timpilor din antrenamentele ce preced cursa de debut a sezonului de Formula 1, din Bahrain. Surprinzatoarea dubla Mercedes e urmata de Alonso. Triplul campion mondial, Max Verstappen, a fost doar al șaselea cu Red Bull. Septuplul…

- Lewis Hamilton va pleca la Ferrari la finalul sezonului 2024, iar Mercedes i-ar fi gasit un inlocuitor pe masura britanicului. Conform Marca, Toto Wolff il va aduce la echipa pe Fernando Alonso, veteranul circuitului mondial. Mercedes trebuie sa-i aduca lui George Russell un coechipier pentru 2025.…

- Lewis Hamilton va debuta pe 2 martie in ultimul sezon alaturi de Mercedes, desparțirea surpinzatoare urmand sa vina dupa 12 stagiuni impreuna. Britanicul a ales sa treaca in monopostul rivalilor de la Ferrari, pilotul in varsta de 39 ani explicand ce l-a determinat sa faca acest pas important.

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a reusit cel mai bun timp vineri, in ultima din cele trei zile de teste din Bahrain inaintea noului sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza AFP. Charles Leclerc a fost urmat de britanicul George Russell (Mercedes). La volanul modestului sau Sauber,…

- Lewis Hamilton, legendarul campion de Formula 1, schimba cursul carierei sale prin surprinzatoarea decizie de a se alatura echipei Ferrari in sezonul 2025, o mișcare ce marcheaza un nou capitol atat pentru el, cat și pentru lumea automobilismului.