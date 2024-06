Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul rand, cred ca nu trebuia sa spuna public ca l-am sfatuit sa nu (candideze - n.r.). Dar realitatea este ca asta este o proba exact a incompetentei oamenilor politici. Cand ai doua organizatii extrem de puternice la Bucuresti, si PSD-ul, si PNL-ul, sa vii sa le aduci peste noapte din afara,…

- "Dintr-o data, vedeti ca Nicusor Dan nu mai are cifrele de 38-41. Nicusor Dan se duce spre 30. Va pot spune si va rog sa pastrati inregistrarea si s-o difuzati in noaptea de 9 spre 10 iunie - alegerile se vor castiga in Bucuresti cu scorul de 27-28% pentru ca cei 3 candidati principali ai celor 3 formatiuni…

- PSD și PNL au bifat intr-o luna doua eșecuri in materie de candidați independenți, prima data fiind parasiți de Ramona Chiriac, persoana desemnata sa deschida lista de la europarlamentare, in timp ce pentru Primaria Bucureștiului partidele au ales, in noaptea de luni spre marți, sa mearga cu proprii…

- "Eu nu pot sa-i anulez șansele lui Sebastian Burduja, din punctul mei de vedere el este opțiunea PNL; sigur ca are probleme ca e tanar, dar poate fi o opțiune de viitor. Asta e opțiunea PNL; in rest suntem foarte deschiși", a afirmat Rareș Bogdan. Europoralmentarul liberal a mai afirmat ca "noi nu-l…

- Ramona Chiriac, persoana pe care PSD și PNL o vor cap de lista la europarlamentare, s-a suspendat din funcția de la Reprezentanța Comisiei Europene pentru a putea candida la alegerile din 9 iunie, anunța Biroul de presa al instituției.

- Anunțul facut marți de președintele Klaus Iohannis referitor la intrarea sa in competiția pentru șefia NATO a fost rapid preluat in presa internaționala. Știrea apare astfel in articolele unor agenții precum Reuters, France Presse, ori publicații ca Bloomberg ori Politico. De altfel, președintele Iohannis…