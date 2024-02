Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm a ajuns sa fie cercetat penal pentru ca a furat mai multe alimente dintr-un supermarket. El le-a spus procurorilor ca nu mai avea bani și are doi copii in intreținere, relateaza Actual de Cluj. Instanța Tribunalului Militar Cluj a decis miercuri ca deși fapta exista nu merita cercetata deoarece…

- Un roman a fost arestat de poliția malteza la sosirea din Sicilia, dupa ce a fost prins cu 15 kilograme de cocaina. Drogurile, cu o valoare estimata la aproximativ doua milioane de euro, erau destinate pieței locale, scrie La Sicilia. Poliția a identificat un Volkswagen Touareg, care tocmai coborase…

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Ministerul Apararii Naționale vrea sa cumpere uniforme de gala pentru care este dispus sa plateasca peste 3,6 milioane de euro in urmatorii 3 ani. In acest sens, MApN intenționeaza sa incheie un acord-cadru pentru o perioada de 3 ani pentru furnizarea de “articole de echipament din compunerea uniformei…

- Ortodocsii il sarbatoresc, duminica, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos. Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- O romanca, acuzata ca a furat inelul de nunta si cel de logodna ale vedetei Lily Collins, protagonista din „Emily in Paris”. Autoritatile din cadrul sectiei serifului din West Hollywood cauta o femeie in varsta de aproximativ 34 de ani, suspecta de furturi prin efractie, asociata cu grupuri romanesti…