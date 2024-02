Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca procurorii DNA ancheteaza savarșirea unor fapte de abuz in serviciu și uzurparea funcției, dupa un denunț facut impotriva primarului general Nicușor Dan și a unui alt funcționar din Primaria Capitalei. „Procurorii…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Protestele fermierilor și transportatorilor incep in Capitala. Vor fi trei zile de manifestații in Piața Constituției, la care a fost anunțata prezența unui singur utilaj. Asta deși Primaria Capitalei a aprobat participarea la protest a 200 de vehicule si a maximum 5.000 de participanti. Duminica dimineața,…

- Primaria Capitalei a aprobat mitingul transportatorilor și fermierilor pentru zilele de duminica, luni și marți, mai exact in perioada 21-23 ianuarie. Zeci de utilaje și mii de protestatari vor veni in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Primaria Municipiului București a aprobat protestul pe care transportatorii…

- Ministerul Apararii Naționale vrea sa cumpere uniforme de gala pentru care este dispus sa plateasca peste 3,6 milioane de euro in urmatorii 3 ani. In acest sens, MApN intenționeaza sa incheie un acord-cadru pentru o perioada de 3 ani pentru furnizarea de “articole de echipament din compunerea uniformei…

- Ortodocsii il sarbatoresc, duminica, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos. Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor…

- In timp ce Administrația Prezidențiala ține la secret costurile zborurilor peste hotare ale lui Iohannis, Casa Alba publica numarul de telefon al președintelui Joe Biden și indeamna cetațenii sa-i scrie. Deși la anul, in 2024, sunt alegeri prezidențiale atat in Romania cat și in SUA, observam ca cele…