România cumpără rachete antitanc de sute de milioane de lei Compania Nationala Romtehnica, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale (MapN) si care actioneaza ca interfata intre industria romaneasca de aparare si partenerii externi ai acesteia, a incheiat un acord-cadru pe 4 ani pentru cumpararea de rachete antitanc, releva date analizate de Profit.ro. Valoarea totala a achizitiei se ridica la peste 358 milioane lei plus TVA, […] The post Romania cumpara rachete antitanc de sute de milioane de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

