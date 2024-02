Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decrete pentru numirea unui nou ambasador in Regatul Thailandei și eliberarea din funcție a doi magistrați. Totul are loc la o zi dupa ce un deputat AUR a mers la poliție, unde l-a „dat disparut” pe președintele Romaniei, care nu a mai avut nicio acțiune publica…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost audiat marți seara la Secția 1 de Poliție din Capitala. El a fost reclamat de o tanara, care il acuza ca ar fi agresat-o in prima zi a anului intr-o camera de hotel din București. Artistul susține ca acuzațiile nu sunt adevarate. O tanara de 24 de ani […] The…

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua ancheta sub coordonarea unui procuror, dupa ce un echipaj de Politie aflat in misiune, care avea semnalele acustice si luminoase pornite, a lovit o femeie de 79 de ani care traversa o strada din Resita, la aproximativ…

- Un plic care conținea un glonț a fost trimis jurnalistului italian Emilio Orlando, ale carui investigații asupra mafiei romane il facusera deja ținta unor amenințari. Scrisoarea a fost livrata Sindicatului Jurnaliștilor din Roma (Sindacato dei Cronisti Romani, SCR), o filiala locala a FNSI (N.R. Federazione…

- Președintele Vladimir Putin a aterizat in Emiratele Arabe Unite. Va vizita si Arabia Saudita, unde va discuta despre conflictul israeliano-palestinian si petrol, informeaza AFP. „Vizitele de lucru ale presedintelui (rus Vladimir) Putin in Emiratele Arabe Unite si in Arabia Saudita vor avea loc maine…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…