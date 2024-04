Jandarmii brașoveni, amenzi usturătoare pentru pătrunderea ilegală în fondul cinegetic O noua acțiune de prevenire și de depistare a patrunderilor ilegale in fondul cinegetic a fost desfașurata de jandarmii montani in zona Poiana Marului, Vulcan și Magura Codlei. Jandarmii au identificat un numar de 6 motociclete, 2 ATV-uri și 1 buggy, care se aflau in padure fara a avea acest drept, motiv pentru care au aplicat un numar de 9 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 9.000 lei in conformitate cu prevederile Legii 407 din 2006 a vanatorii și protecției fondului cinegetic. Așa cum am precizat și cu alte ocazii, colegii noștri se vor afla in teren, in zona de responsabilitate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

