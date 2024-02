Bombă de aruncător, găsită într-un pârâu, în Harghita O bomba de aruncator din Al Doilea Razboi Mondial a fost gasita, sambata, in paraul Jolotca, din localitatea Sarmas. Descoperirea a fost facuta de un barbat. La fata locului au intervenit pirotehnicienii din cadrul ISU Harghita si un echipaj de Politie. „Specialistii ISU au constatat faptul ca este vorba despre o bomba de aruncator, de […] The post Bomba de aruncator, gasita intr-un parau, in Harghita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

O bomba de aruncator din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita in apele paraului Jolotca, in apropierea localitații Sarmaș, județul Harghita . Incidentul, petrecut sambata, a mobilizat rapid autoritațile locale. Localnicul care a facut descoperirea a alertat imediat echipa de…

