Descoperire periculoasă în Harghita: bombă găsită într-un pârâu O bomba de aruncator din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita in apele paraului Jolotca, in apropierea localitații Sarmaș, județul Harghita . Incidentul, petrecut sambata, a mobilizat rapid autoritațile locale. Localnicul care a facut descoperirea a alertat imediat echipa de pirotehniști din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Harghita. Experții ISU au confirmat natura și proveniența obiectului: o bomba de aruncator de 50 mm, datand cel mai probabil din timpul conflictului mondial. Autoritațile au ridicat și transportat in siguranța elementul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

