Primarul Ploiestiului, Andrei Volosevici, a convocat echipa de interventie care va incerca sa captureze exemplarul de urs brun vazut in noaptea de vineri spre sambata pe strazile orasului. Un urs a fost vazut in zona de nord a orasului Ploiești, in preajma garii, iar autoritatile au avertizat populatia printr-un mesaj RO-ALERT. Primarul Andrei Volosevici a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta intr-o sedinta operativa, pentru a stabili un plan de masuri pentru capturarea exemplarului de urs brun. „Procedurile de capturare a acestui exemplar de urs se vor derula in conformitate cu…