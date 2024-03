Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, le da o veste foarte trista contracandidaților sai: nu renunța la lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul Sectorului 5 și președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a respins zvonurile cu privire la…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare prin care iși exprima hotararea de a continua lupta pentru București și cetațenii sai. Piedone: Nu trebuie sa renunți la semanat, din cauza vrabiilor de pe ogor! In ciuda presiunilor la care este supus,…

- In contextul alegerilor iminente pentru Primaria Generala a Bucureștiului, Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, a devenit principalul favorit al bucureștenilor, avand șansele cele mai mari de a obține cel mai mare procent din voturi. In ultima perioada, Piedone a primit tot mai…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone cere sa se faca dreptate administrației locale pe care o conduce. Edilul cere Parlamentului sa plateasca o parte din veniturile provenite din afaceri catre cetațenii Sectorului 5. In postare, Cristian Popescu Piedone vine cu precizari și susține ca Palatul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a izbucnit intr-o postare pe rețelele de socializare. Edilul a dezvaluit grave nereguli in domeniul infrastructurii și salubrizarii. In postarea sa, Cristian Popescu Piedone a relatat cum, in timp ce efectua o inspecție de rutina a descoperit un șir de…

- Doi polițisti locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 5, aflati intr-o patrulare de rutina pe strada Peleaga au depistat in data de 10 februarie, in jurul orei 20.45, un minor in varsta de 15 ani care avea asupra sa cinci pungi cu cannabis cantarind aproximativ 500 de grame, 135…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a inceput renovarea piețelor din Sectorul 5. Printre acestea se numara și celebra piața Rahova, care este de nerecunoscut dupa renovare. Astfel, una dintre cele mai cunoscute piețe din București ”Piața Rahova” s-a schimbat radical. In plus, aceasta nu…

- Cererile și recomandarile cetațenilor din sectorul 5 devin proiecte puse in aplicare. Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pune pe primul loc nevoile acestora. Prin intermediul unei postari pe Facebook, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone atrage atenția și susține ca banii cetațenilor…