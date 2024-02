Minor cu droguri de mare risc prins de Poliția Locală Sector 5 Doi polițisti locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 5, aflati intr-o patrulare de rutina pe strada Peleaga au depistat in data de 10 februarie, in jurul orei 20.45, un minor in varsta de 15 ani care avea asupra sa cinci pungi cu cannabis cantarind aproximativ 500 de grame, 135 comprimate de ecstasy, precum si trei folii a cate 10 comprimate de Alprazalam. Minorul in cauza a fost incatusat si predat polițistilor de la Secția 18 Poliție, iar ulterior acesta a fost ridicat de DIICOT . Acțiunea demarata de catre polițiști a intrat in atenția primarului Sectorului 5 , Cristian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani a fost prins de catre politistii locali din Sectorul 5 avand asupra sa droguri de mare risc. La verificari s-a descoperit ca detinea o jumatate dekilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar si comprimate de alprazalam.”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul…

- Dinu Gheorghe, liderul de grup al consilierilor locali PNL din Primaria Sector 1, a declarat miercuri, 7 februarie, pentru Libertatea, ca a fost „o gluma nefericita”, care insa nu o viza pe Clotilde Armand.„Imi cer scuze pentru limbajul folosit, nu ma caracterizeaza. Era o discuție privata, ședința…

- La data de 6 februarie 2024, in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 3 Politie au observat, pe strada Dezrobirii, o persoana cu un comportament suspect. La data de 6 februarie 2024, in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia…

- Un șofer a fost injunghiat in umar, joi, in urma unui scandal in trafic. Incidentul a avut loc in Sectorul 4 al Capitalei, pe bulevardul Constantin Brancoveanu, de un alt șofer, de 35 de ani, scrie Agerpres. Agresiunea a avut loc joi, in jurul orei 08.30. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție…

- Doi barbati s-au batut in trafic, pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei, iar unul dintre ei a fost injunghiat in umar. ”In aceasta dimineata, 11 ianuarie 2024, in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 16 Politie au fost sesizati, prin…

- ”In aceasta dimineata, 11 ianuarie 2024, in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 16 Politie au fost sesizati, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, la o intersectie din Sectorul 4, ar fi avut loc o altercatie in trafic, in urma careia,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a fost ranit, marți, intr-un incendiu izbucnit la o terasa (Garden Cișmigiu) din Parcul Cișmigiu, care s-a extins la spațiul de depozitare al debardarului și patinoarului. Polițiștii au deschis un dosar penal.Politistii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- La data de 5 ianuarie a.c., in jurul orei 00.50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au depistat, pe strada I.L. Caragiale, o persoana cu un comportament suspect, potrivit IPJ Constanta. S a procedat la legitimarea si identificarea acesteia, stabilindu se ca…