Obuz din al Doilea Război Mondial găsit în Sectorul 5 al Capitalei Un obuz din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit in Sectorul 5 al Capitalei, de catre angajații primariei care efectuau lucrari de reamenajare a spațiilor verzi din zona Dumbrava Noua. Angajații Primariei din Sectorul 5 au avut parte de o adevarata surpriza in momentul in care efectuau lucrari de reamenajare a spațiilor verzi din zona Dumbrava Nou a. In timp ce efectuau sapaturi, aceștia au descoperit un obuz din al Doilea Razboi Mondial. Informația a fost confirmata de catre Primaria Sectorului 5. In urma descoperirii facute, angajații instituției au anunțat autoritațile locale și competente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

