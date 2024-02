Directorii din cadrul Primăriei Sectorului 5 își mută birourile pe teren Primaria Sectorului 5 a anunțat ca, incepand de maine, 6 februarie, directorii din cadrul instituției vor desfașura activitați pe teren in fiecare zi, incepand cu ora 15.00. Aceștia vor lucra in echipe de doi, acoperind cele 15 zone ale sectorului, cu scopul de a identifica și soluționa rapid eventualele probleme semnalate de cetațeni. Problemele raportate de locuitorii Sectorului 5 vor fi transmise catre direcțiile de specialitate din cadrul Primariei pentru a fi soluționate in cel mai scurt timp posibil. Fiecare director va purta o vesta cu insemnele instituției și va avea un ecuson care indica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

